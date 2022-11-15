На сегодня, 15 ноября, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 145 жителей за сутки. Всего в регионе обнаружено 297 976 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 290 922 человека, за сутки — 186. В ковидном госпитале остаются 87 человек, на амбулаторном лечении — 966.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 14;

- 7-17 лет — 15;

- 18-29 лет — 14;

- 30-49 лет — 25;

- 50-64 лет — 36;

- 65 и старше — 41.

Все пациенты поступили с признаками ОРВИ.

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