На сегодня, 15 ноября, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 145 жителей за сутки. Всего в регионе обнаружено 297 976 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 290 922 человека, за сутки — 186. В ковидном госпитале остаются 87 человек, на амбулаторном лечении — 966.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 14;
- 7-17 лет — 15;
- 18-29 лет — 14;
- 30-49 лет — 25;
- 50-64 лет — 36;
- 65 и старше — 41.
Все пациенты поступили с признаками ОРВИ.
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