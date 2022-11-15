Сегодня, 15 ноября, в Саратовской области сохраняется сильный ветер, о чем предупреждают специалисты регионального гидрометцентра.

В Саратове температура колеблется в районе нуля градусов, но по ощущениям на улице до -6 градусов. Погода пасмурная: небо затянуто густыми облаками. Дует заметный ветер западной четверти, отдельные порывы которого достигают 13 м/с.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег. Дует северо-западный ветер со скоростью 6...11 м/с и отдельными порывами до 15-20 м/с. На улице будет -2...-7 градусов с утра и +1...-4 градуса днем.