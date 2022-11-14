Напротив Саратовской Набережной четыре дня стоит севшая на мель яхта

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Частная яхта села на мель возле ухвостья острова Заячий, который находится напротив саратовской набережной. Как сообщает региональное ГУ МЧС, это произошло еще 10 ноября.

Ведомство уточняет, что длина элитного судна превышает 20 метров, яхта неподконтрольна ГИМС. К счастью, в медицинской помощи не нуждается ни экипаж, ни пассажиры судна. Правда, сотрудникам областного МЧС требуется помощь сторонних специальных организаций, способных проводить буксировку таких судов.

Напомним, в субботу, 12 ноября, жители Саратова могли увидеть на Набережной прекрасную яхту «Flying Fish» Princess 40M – она задержалась в нашем городе лишь на четыре часа.

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