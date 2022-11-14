На трассе Балаково-Пугачев «ГАЗель» насмерть сбила мужчину

Фото: Областная ГИБДД

Вечером 14 ноября Балаковском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Как сообщил министр, сегодня в 18:21 на трассе Балаково-Пугачев в районе села Натальино грузовик насмерть сбил мужчину. Пешеход погиб на месте, до приезда медиков.

Как позже уточнили в областной ГИБДД, 48-летнего мужчину сбила «ГАЗель». Погибший шел вдоль дороги в одежде без светоотражающих элементов.

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