Саратовские врачи доставили больного с нарушением мозгового кровообращения вертолетом санавиации из области

Фото: Олег Костин / Telegram

Вчера, 13 ноября, пациента Александрово-Гайской районной больницы доставили вертолетом в региональный сосудистый центр в Саратове. Об этом сообщил министр здравоохранения региона в своем Телеграм-канале.

Как уточнил Костин, пациента направили в саратовскую клинику с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения.

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