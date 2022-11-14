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НовостиОбщество14 ноября 2022 14:32

Саратовские врачи доставили больного с нарушением мозгового кровообращения вертолетом санавиации из области

Больного с нарушением мозгового кровообращения доставили в Саратов на вертолете санавиации
Роман Хвалин
Фото: Олег Костин / Telegram

Фото: Олег Костин / Telegram

Вчера, 13 ноября, пациента Александрово-Гайской районной больницы доставили вертолетом в региональный сосудистый центр в Саратове. Об этом сообщил министр здравоохранения региона в своем Телеграм-канале.

Как уточнил Костин, пациента направили в саратовскую клинику с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения.

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