Саратовец Артем Терехов стал победителем на Всероссийских соревнованиях по фехтованию на сабле

Фото: minmolodsport64

Саратовский саблист Артем Терехов стал победителем Всероссийских соревнований в Новосибирске. Об этом сообщает областное министерство молодежной политики и спорта нашего региона.

В составе своей команды Терехов на всех стадиях соревнования участвовал в каждом из трех боев. Три победы подряд саратовец одержал один раз – в четвертьфинале. В полуфинале и финале Терехов уступил сопернику в одном из поединков.

В решающем матче команда Артема победила 45:50. Увы, в личном турнире Терехов не смог пройти дальше стадии 1/8 финала. Тогда он проиграл Василию Ширшову со счетом 11:15, москвич Ширшов по итогам личных соревнований получил бронзу.

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