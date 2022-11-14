В Ленинском районе Саратова 38 домов отключили от отопления и горячей воды

Сегодня, 14 ноября, в Ленинском районе города Саратова отключили горячую воду и центральное отопление. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Отключение связано с работами на бойлерной по адресу Мира, 32а.

Горячей воды и тепла не будет по адресам:

ул. Мира, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 17в, 17г, 19, 19а, 20, 20а, 20б, 20в, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 30, 30а, 30б, 15б, 26, 28, 34, 32; ул. Международная, 26, 26а, 28а, 30, 28б, 36; Молодежный проезд, 3, 5; ул. 4-я Дачная, 7, 9.

Сроки окончания ремонтных работ пока не уточняются.

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