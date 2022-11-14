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НовостиОбщество14 ноября 2022 12:26

Глава Балаковского района перевел свою месячную зарплату в фонд помощи мобилизованным

Роман Хвалин
Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Глава Балаковского района Саратовской области Сергей Грачев поддержал инициативу создания «Балаковского благотворительного фонда». Об этом сам чиновник сообщил в своем Телеграм-канале.

Ранее с инициативой выступили почетные граждане Балаково – Сергей Василенко, Валерий Гордеев и Владимир Кулаков. Перечисленные в него деньги планируют направлять мобилизованным и добровольцам района.

Грачев отметил, что волонтеры могут перечислить взнос на единый счет, а все закупки фонда будут открытыми. Также чиновник сообщил, что направит свою месячную зарплату на нужды солдат, призванных из Балаковского района.

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