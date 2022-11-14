Сотрудники МЧС ликвидировали условное возгорание в «Победа Плаза»

фото: МЧС

Сегодня, 14 ноября, сотрудники МЧС провели тренировочные пожарно-тактические учения на территории торгово-развлекательном комплексе «Победа-Плаза»

По легенде учений, произошло загорание в одном из кинотеатров на 4 этаже здания, началась эвакуация, 8 человек остались в задымленной зоне и не смогли самостоятельно эвакуироваться.

Здание ТРЦ является объектом с массовым пребыванием людей, реагирование пожарно-спасательных подразделений на него предусмотрено по 3 повышенному номеру вызова.

Учения проводились в новом формате: постоянно добавлялись новые вводные. Сначала в пути следования сломался один из пожарных автомобилей, затем перестало выходить на связь звено газыдымозащитников в задымленной зоне. В завершении учений был дан единый сигнал на «общий выход личного состава из здания» - началось условное обрушение здания.

Все поступившие вводные были отработаны, все условно пострадавшие найдены и спасены. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области (по Государственной противопожарной службе) Алексей Власов отметил, что учения эти тренировочные, все вводные максимально приближены к реальным ситуациям, с которыми в боевой работе могут столкнуться огнеборцы.

В учениях участвовали привлечены 20 единиц техники и 98 сотрудников МЧС.

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