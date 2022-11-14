Мобилизованные повара в Вольске получили денежное довольствие

Фото: Минобороны России

Солдаты, призванные в рамках частичной мобилизации, и проходящие подготовку на полигонах Вольского военного института материального обеспечения получили денежное довольствие. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве напомнили, что размер денежного довольствия зависит от нескольких параметров – оклада по занимаемой солдатом воинской должности, оклада по званию и выслуге лет. Эти средства могут поступать как самому мобилизованному, так и его родственникам.

Также Минобороны отмечает, что на базе Вольского военного института призванных учат не только готовить пищу в полевых условиях, также наши бойцы проходят полный курс огневой подготовки.

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