Мобилизованные повара в Вольске получили денежное довольствие

Фото: Минобороны России
Солдаты, призванные в рамках частичной мобилизации, и проходящие подготовку на полигонах Вольского военного института материального обеспечения получили денежное довольствие. Об этом сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве напомнили, что размер денежного довольствия зависит от нескольких параметров – оклада по занимаемой солдатом воинской должности, оклада по званию и выслуге лет. Эти средства могут поступать как самому мобилизованному, так и его родственникам.
Также Минобороны отмечает, что на базе Вольского военного института призванных учат не только готовить пищу в полевых условиях, также наши бойцы проходят полный курс огневой подготовки.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.