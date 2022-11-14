Саратовская облдума поддержала законопроект прокуратуры о расширении устава региона еще одним поводом для увольнения министров

Прокуратура инициировала законопроект, дающий главе региона полномочия освобождать от должности руководителей органов исполнительной государственной власти, если те издают незаконные нормативно-правовые акты. Сама инициатива была внесена в облдуму еще месяц назад, сегодня она была принята на заседании рабочей группы комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Согласно новому закону, областной министр может быть уволен, если за его подписью появился указ, распоряжение, или любой другой нормативный акт, противоречащий Конституции России и федеральным законам. Рассмотреть региональный документ на предмет противоречий может суд.

Чиновник должен устранить нарушение в срок до двух месяцев, если этого не происходит – глава области выносит ему предупреждение. Если же в региональный документ так и не вносятся изменения в соответствии с федеральными законами, то спустя месяц губернатор имеет право уволить чиновника в одностороннем порядке.

В надзорном ведомстве уточнили, что инициатива нацелена в том числе и на внесение своевременных поправок в соответствии с внесением изменений в федеральное законодательство и Конституцию.

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