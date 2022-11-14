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НовостиОбщество14 ноября 2022 11:05

Саратовская облдума поддержала законопроект прокуратуры о расширении устава региона еще одним поводом для увольнения министров

Инициатива надзорного ведомства расширяет полномочия губернатора
Роман Хвалин

Прокуратура инициировала законопроект, дающий главе региона полномочия освобождать от должности руководителей органов исполнительной государственной власти, если те издают незаконные нормативно-правовые акты. Сама инициатива была внесена в облдуму еще месяц назад, сегодня она была принята на заседании рабочей группы комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Согласно новому закону, областной министр может быть уволен, если за его подписью появился указ, распоряжение, или любой другой нормативный акт, противоречащий Конституции России и федеральным законам. Рассмотреть региональный документ на предмет противоречий может суд.

Чиновник должен устранить нарушение в срок до двух месяцев, если этого не происходит – глава области выносит ему предупреждение. Если же в региональный документ так и не вносятся изменения в соответствии с федеральными законами, то спустя месяц губернатор имеет право уволить чиновника в одностороннем порядке.

В надзорном ведомстве уточнили, что инициатива нацелена в том числе и на внесение своевременных поправок в соответствии с внесением изменений в федеральное законодательство и Конституцию.

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