Энергетики из Поволжья вернули свет в дома поселка в Мариуполе

Фото: ПАО «Россети Волга»

Волжские энергетики восстановили электроснабжение в поселке Мирный. Он находится в черте города Мариуполя Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Специалисты из Поволжья отремонтировали четыре трансформаторные подстанции и восстановили 15 км воздушных линий электропередач. Кроме того, наши земляки-энергетики установили 170 новых опор.

Все это позволило вернуть постоянное электроснабжение в ПГТ в городской черте Мариуполя. Поселок Мирный находится в Кальмиусском районе Мариуполя – сейчас, благодаря поволжским специалистам, к сетям подключены более 12 тысяч частных домов.

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