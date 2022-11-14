В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 133 человека. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным за сегодня, 14 ноября, в Саратовской области коронавирус нашли у 133 человек. С начала пандемии в регионе инфекцию обнаружили у 297 831 гражданина. Выздоровело 290 736 заболевших, из них 33 -за прошедшие сутки. В больницах лечатся 86 пациентов, еще 1008 лечатся дома.

У четырех заболевших выявлена пневмония, еще у 129 - признаки ОРВИ.

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