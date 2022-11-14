В понедельник в Саратове без воды остались жители трех микрорайонов. Об этом сообщает ООО «КВС».

Для ликвидации повреждения на городских коммуникациях по Артиллерийской, 21, ориентировочно до 17.00 ограничено водоснабжение абонентов в домах №№ 1-23 на этой улице. В поселке Жасминный из-за прорыва по улице Моисеева, 10 вода отключена из-за прорыва. Не будет воды до вечера и у жителей микрорайона Иволгино.

Вернуть воду коммунальщики обещают примерно к 20:00.

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