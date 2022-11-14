фото: Глеб Майоров

На саратовской набережной запечатлели роскошную яхту. Об этом стало известно из социальных сетей.

Фотограф Глеб Майоров, запечатлевший роскошное судно, рассказал своим подписчикам в социальных сетях о яхте.

Утром 12 ноября, у причала на Набережной Космонавтов остановилась яхта «Flying Fish» проекта Princess 40M. Данное судно относится к классу супер-яхт, построено в 2013 году в Великобритании, ходит под флагом Каймановых островов. По данным из открытых источников, «Flying Fish» в данный момент следует из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону. В Саратове яхта стояла около четырёх часов.

Пассажировместимость этого судна составляет 12 человек, которые могут разместиться в 6 каютах, экипаж – 7 человек. Что касается технических характеристик яхты, то её длина – 40,16 м., ширина – 8,02 м., осадка — 2,57 м., максимальная скорость – 23 узла (около 43 км/ч).

— Крупные яхты периодически проходят Саратов, но останавливаются далеко не все. До остановки «Flying Fish», последней крупной яхтой останавливавшейся в Саратове был аналогичный по размерам «Ambassador» (в 2017 году). Если говорить о проходящих яхтах, то этим летом мимо Саратова несколько раз проходила 46-метровая «Marlin», — рассказал Майоров.

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