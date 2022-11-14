Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 ноября 2022 7:22

В центре Саратова прошли пожарные учения

Из-за проведения пожарно-тактических учений был эвакуирован торговый центр «Победа Плаза»
Роман Хвалин
Фото: КП Саратов

Фото: КП Саратов

Фото: Евгений Бадиков

Сегодня, 14 ноября, на улице имени Василия Люкшина корреспондент КП-Саратов заметил скопление спецтехники – на месте присутствовали машины пожарных и скорой помощи.

Как пояснили КП-Саратов в ГУ МЧС по региону, на улице Василия Люкшина проходили пожарно-тактические учения. В настоящий момент учения завершены, техника разъехалась, торговый центр работает в обычном режиме.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.