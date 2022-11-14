В центре Саратова прошли пожарные учения

Фото: КП Саратов
Фото: Евгений Бадиков
Сегодня, 14 ноября, на улице имени Василия Люкшина корреспондент КП-Саратов заметил скопление спецтехники – на месте присутствовали машины пожарных и скорой помощи.
Как пояснили КП-Саратов в ГУ МЧС по региону, на улице Василия Люкшина проходили пожарно-тактические учения. В настоящий момент учения завершены, техника разъехалась, торговый центр работает в обычном режиме.
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