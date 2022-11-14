фото: МЧС

В Балаково сгорело здание шиномонтажки. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Вчера, 13 ноября, в Саратовской области произошел пожар. Примерно в 23:07 на пульт 01 в городе Балаково поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании сервисного шинного центра на ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ.

Горела слесарная мастерская, на тушение выезжали 2 пож.расчета. Причина пожара устанавливается, основная версия - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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