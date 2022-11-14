Вячеслав Володин

Володин про застройку в регионе: областные депутаты должны принять единые стандарты для всех. Об этом стало известно из телеграм-канала

Вячеслав Володин призвал выходить на единые стандарты в строительстве, как в других регионах, чтобы не возводилось жилье без социальной инфраструктуры, высотки рядом с памятниками архитектуры.

«Надо брать и погружать в законы нормы прямого действия, чтобы все понимали», – сказал Володин.

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