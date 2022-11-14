В начале недели саратовцев ждет существенное похолодание и шквалистый ветер

Фото: Архив КП

14 ноября, в понедельник, в Саратове будет холодная ветреная погода. Об этом сообщает областной гидрометцентр.

Шквалистый северо-западный ветер, повредивший вчера дома и поваливший деревья, усилится – в Саратове 7-12 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с, местами по области до 23 м/c, в отдельных районах сохранится очень сильный ветер – до 25 метров в секунду.

Температура воздуха ощутимо понизится – в областном центре не более 2-4 градусов тепла, по губернии – от нуля до +5.

В Саратове и по всему региону сохранится облачная с прояснениями погода, возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Напомним, областное МЧС объявило в регионе желтый уровень опасности в связи с сильным ветром.

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