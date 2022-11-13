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НовостиОбщество13 ноября 2022 14:14

С Саратовского моста упал мужчина

Спрыгнувший ходил по перилам моста Саратов-Энгельс, с ним общались полицейские и психиатры
Роман Хвалин
Фото: Облспас

Фото: Облспас

Сегодня днем, 13 ноября, на мосту Саратов-Энгельс произошло ЧП. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Телеграм-канале.

Костин сообщил, что вызов в Облспас поступил в 15:34, на место приехала психиатрическая бригада. Во время разговора с полицейскими и специалистами службы спасения, мужчина спрыгнул с моста.

Саратовская областная служба спасения сообщает, что сейчас идут поиски тела пострадавшего.

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