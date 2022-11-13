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НовостиОбщество13 ноября 2022 14:03

Очевидцы – в центре Саратова ветер снес крышу со здания полицейского управления

Часть металлической крыши здания УМВД на улице Московской погнул и снес шквалистый ветер
Роман Хвалин
Фото: Говорит Саратов / Telegram

Фото: Говорит Саратов / Telegram

Жители Саратова опубликовали фото, на котором видны повреждения кровли здания управления МВД на улице Московской. Очевидец поделился снимком в Телеграм-канале «Говорит Саратов».

Судя по фотографии, ветер погнул металлические листы кровли здания, в крыше появилась дыра. Ранее КП-Саратов уже сообщала о разрушениях в городе, вызванных непогодой 13 ноября. По сообщению МЧС, завтра порывы ветра усилятся и принесут с собой похолодание.

Мэр Саратова Лада Мокроусова попросила глав районов города усилить работу коммунальщиков в связи с усиливающимся ветром. Также глава администрации призвала сообщать обо всех происшествиях, связанных с непогодой по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы (659-659).

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