В Саратовской области появится специальная карта для туристов

Фото: «Пул Z 64» / Telegram

С конца ноября в Саратовской области появится Карта гостя. Об этом сообщает Телеграм-канал «Пул Z 64».

Министерство культуры усилит брендирование Саратовской области. Так, туристические стенды появятся на железнодорожном вокзале и в аэропорту «Гагарин». В путеводителях по области и на страницах главных туристических сайтов региона информация о местных достопримечательностях региона должна быть расширена по поручению губернатора.

Также Бусаргин попросил уделить особое внимание развитию экотуризма в регионе, в частности – продвижению Утеса Степана Разина как туристического объекта. Планируется увеличить продолжительность стоянки теплоходов в Саратове, сейчас стоянка занимает около четырех часов – за это время туристам успевают провести лишь обзорную экскурсию по центру города. По мнению чиновников, программа пребывания должна быть перерасчитана так, чтобы гости Саратова смогли посетить Парк покорителей космоса.

Вместе с введением системы Карт гостя Саратовской области в этом году планируется запустить региональный туристический портал – с помощью него все желающие смогут самостоятельно выстроить поездку, выбрать и забронировать гостиницы в городе. Туристические маршруты будут оптимизированы, в них включат самые интересные достопримечательности Саратова.

Кроме того, губернатор попросил чиновников минкульта области изменить систему подсчета гостей региона. Ее основой должны стать данные туристических агентств и Росстата.

– Нам нужна реальная картина, чтобы понять, к какому потоку туристов мы должны стремиться. – пояснил Бусаргин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.