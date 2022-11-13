МЧС – завтра ветер усилится, в регионе объявлен желтый уровень опасности

Фото: Архив КП

В Саратовской области завтра, 14 ноября, ожидается усиление северо-западного ветра. Об этом сообщает региональное МЧС со ссылкой на гидрометцентр.

Ведомство предупреждает об усилении порывов ветра до 15-20 м/с, ночью в отдельных районах области ожидаются порывы скоростью до 23 метров в секунду.

Ураганный ветер связан с приходом в регион североатлантического циклона, он же станет причиной сильного похолодания. Уже завтра, 14 ноября, температура воздуха может понизиться до -1 градуса.

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