В боях на Украине погиб еще один уроженец Саратовской области

Фото: Александр Гречихо / ВКонтакте

Военнослужащий контрактной службы из Петровска Илья Ковальчук погиб в боях на Украине 3 ноября. Об этом сообщает глава района Александр Гречихо в своем Телеграм-канале.

Илья родился 28 июня 1987 года. После окончания школы в родном Петровске он закончил Ртищевский железнодорожный техникум и получил специальность «помощник машиниста».

Срочную службу Ковальчук проходил в погранвойсках, участвовал в боевых действиях в Чечне, позже служил в полиции. В августе этого года Илья заключил контракт с МО России. У солдата остались жена и двое сыновей. Глава района и губернатор Бусаргин выразили соболезнования семье погибшего, его родителям, брату и сестре.

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