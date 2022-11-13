Ночью в Балаково сгорели две машины в ангаре

Фото: ЕДДС

Ночью 13 ноября в Балаково в пожаре в бетонном ангаре сгорели два автомобиля. Об этом сообщает районная администрация.

После 3 часов ночи у дома по адресу Саратовское шоссе, 2 загорелся бетонный ангар площадью восемь кв. метров. В огне полностью сгорели две машины – «Лада Нива» и еще один автомобиль, его марка устанавливается.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности электрооборудования одной из машин. Пожар тушили два расчета и восемь сотрудников местного МЧС.

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