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НовостиОбщество13 ноября 2022 9:07

Ночью в Балаково сгорели две машины в ангаре

Ночью на 13 ноября в Балаково полностью выгорели два автомобиля
Роман Хвалин
Фото: ЕДДС

Фото: ЕДДС

Ночью 13 ноября в Балаково в пожаре в бетонном ангаре сгорели два автомобиля. Об этом сообщает районная администрация.

После 3 часов ночи у дома по адресу Саратовское шоссе, 2 загорелся бетонный ангар площадью восемь кв. метров. В огне полностью сгорели две машины – «Лада Нива» и еще один автомобиль, его марка устанавливается.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности электрооборудования одной из машин. Пожар тушили два расчета и восемь сотрудников местного МЧС.

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