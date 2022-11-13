В Саратовской области ищут 67-летнюю женщину высокого роста

Фото: Поисковой отряд «ЛизаАлерт»

Пенсионерка из Питерского района пропала в конце прошлого месяца

Волонтеры саратовского регионального отряда «ЛизаАлерт» ищут 67-летнюю Майганым Кабушеву из села Запрудное Питерского района. Об этом сообщается на официальной странице движения во «ВКонтакте».

Женщину в последний раз видели 29 октября того года, она высокого роста (180 сантиметров), худощавого телосложения, окрашенные в цвет «красного дерева» волосы, которые она собирает в пучок.

Майганым предположительно была одета в длинный темно-коричневый плащ и черные калоши. Всем, кому известно что-либо о местонахождении пропавшей, просят сообщить об этом по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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