Саратовский баскетбольный клуб «Автодор» представил нового главного тренера

Фото: Дарко Руссо / avtodor.ru

Баскетбольный клуб «Автодор» из Саратова сменил главного тренера команды. Теперь командой руководит 60-летний сербский специалист Дарко Руссо, сообщает официальный сайт «Автодора».

Дарко Руссо тренирует баскетбольные команды 28 лет – он успел поработать с «Партизаном» на родине, тренировал черногорскую «Будучность», греческие «Аполлон», «Маруси» и «Ираклис», «Игокеа» из Боснии, австрийскую «Вену» и украинский «Химик». В прошлом же сезоне серб работал с казахстанской «Астаной».

– Под его руководством казахстанская команда обыграла в Санкт-Петербурге будущего чемпиона Единой Лиги ВТБ «Зенит» (83:69) и на своей площадке полуфиналиста турнира «Локомотив-Кубань» (87:83).

В 2019 году Руссо привел национальную сборную Бахрейна к бронзовым медалям чемпионата среди арабских государств Персидского залива. – сообщает пресс-служба «Автодора» о последних годах работы Руссо.

Отметим, отправленный в отставку тренер Милош Павичевич возглавил «Автодор» 3 октября этого года. При нем саратовский клуб проиграл семь игр из девяти в розыгрыше Единой Лиги ВТБ, при этом пять из этих поражений «Автодор» получил подряд.

Команда из нашего города занимает 9-ую строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата.

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