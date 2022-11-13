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НовостиОбщество13 ноября 2022 7:33

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 115 человек

Половина заболевших – из областного центра
Роман Хвалин

За прошедшие сутки медики подтвердили 115 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный штаб по противодействию пандемии.

Число заболевших выросло – вчера в области было подтверждено 102 случая ковида, в пятницу - 91. Среди сегодняшних заболевших за сутки 45 пациентов старше 65 лет, пять человек возрастом от 7 до 17 и пятеро детей дошкольного возраста.

У 110 заразившихся диагноз протекает с признаками ОРВИ, у четырех пациентов наблюдаются признаки пневмонии, один больной переносит коронавирус бессимптомно.

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