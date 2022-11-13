В Балаково пенсионерка пострадала при пожаре в пятиэтажке

В городе Балаково вечером 12 ноября произошел пожар в пятиэтажном доме по улице Комарова. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Площадь возгорания составила 14 кв. м. По данным ГУ МЧC, в однокомнатной квартире пятиэтажки загорелись домашние вещи. Пострадала 75-летняя женщина, она находилась в квартире во время возгорания. Медики оказали помощь пенсионерке после отравления продуктами горения.

Пожар потушили силами трех расчетов, причины происшествия выясняются.

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