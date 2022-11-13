В воскресенье саратовцев ждет теплая погода днем и слабый дождь

Сегодня, 13 ноября, в Саратове ожидается облачная с прояснениями погода со свежим ветром. Об этом сообщает областной гидрометцентр.

В городе воскресным днем воздух прогреется до 11 градусов тепла, к ночи температура понизится до +5 градусов. По области дневная температура составит 7-12 градусов тепла днем и от 5 до 10 в ночное время.

Выходной будет ветреным – ожидается свежий западный ветер 7-9 м/с. Возможны порывы до 18-20 м/с. По области – до 25 м/с.

Как и в областном центре, ночью в регионе ожидается небольшой, местами умеренный дождь, также возможно небольшое количество осадков днем.

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