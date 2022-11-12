фото: ГИБДД

В Саратовской области в ДТП пострадали женщина и восьмилетний ребенок. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Сегодня, 12 ноября, в Саратовской области произошло ДТП. Примерно в 12:25 в Питерском районе на автодороге Р-208 41-летняя водитель Renault Logan нарушила правила парковки авто и столкнулась с грузовым автомобилем Hyundai.

В результате аварии травмы получили водитель и 8-летний пассажир легковой машины. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

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