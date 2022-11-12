фото: Мэрия Саратова

Мэрия Саратова признала воду из пяти саратовских родников опасной для здоровья. Росприроднадзор после проведенного в августе–сентябре мониторинга пришел к выводам, что вода в родниках Саратова «не соответствует предъявляемым требования по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям». В их число вошли следующие родники.

- родник «Поющий», расположенного на 10-й Дачной в Ленинском районе г. Саратова, по микробиологическим показателям;

- родник на 6-м Динамовском проезде, д. 40 в Заводском районе г. Саратова, по санитарно-химическим и микробиологическим показателям;

- родник «Мочиновский», пос. Мочиновка в Заводском районе г. Саратова, по санитарно-химическим и микробиологическим показателям;

- родник на 7-м Динамовском проезде (Верхняя Стрелковка), в Заводском районе г Саратова, по санитарно-химическим показателям;

- родник на ул. Шелковичной во Фрунзенском районе г. Саратова, по санитарно-химическим показателям.

Обращаем внимание, что родниковая вода является природной и не проходит водоподготовку и обеззараживание.

Употребление родниковой воды не соответствующей предъявляемым санитарным требованиям по санитарно-химическим, микробиологическим показателям может повлечь возникновение инфекционных и других заболеваний.

На указанных родниках размещены информационные аншлаги «Употреблять воду после кипячения».

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