фото: Пресс-служба Губернатора

Дорога из Солнечного-2 в Расково начнет строится в 2023 году. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

В Саратове в следующем году запланировано строительство новой дороги от улицы Тархова в поселке Солнечный-2 к поселку Расково. По словам губернатора, населенные пункты находятся неподалеку друг от друга, но короткой асфальтированной дороги нет. Людям приходится добираться до дома в объезд через Вольский тракт. Из-за большого потока транспорта там зачастую образуются заторы.

Строительство новой дороги в 2,2 километра значительно сократит время в пути и разгрузит другие магистрали. Она пройдет через улицу Юбилейную села Расково до улицы Тархова в микрорайоне Солнечный-2. В рамках второго этапа планируется на пересечении улиц Тархова и Кузнецова построить кольцевую развязку. Также предусмотрено освещение проезжей части и тротуары.

По словам Бусаргина, если сроки будут соблюдены, строительство дороги начнется уже летом следующего года.

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