Фото: Роман Бусаргин

Реконструкция малой сцены саратовского ТЮЗа может завершиться за два года. С ходом работ ознакомился глава региона Роман Бусаргин.

Малую сцену полностью обновят по современным стандартам. Будет установлен зал-трансформер на 145 мест, где можно по желанию менять расположение зрительских мест относительно сцены. Демонтируют колонны, увеличив вместительность зала, добавят новый вход со стороны улицы Большой Казачьей.

- У жителей Саратова большой спрос на спектакли ТЮЗа, поэтому реконструкцию надо закончить как можно быстрее. Ни актеры, ни зрители не должны страдать от затягивания работ. Вместо трехлетнего цикла реконструкцию можно закончить за 2022-2023 годы. Поручаю подготовить план производства работ с учётом этого срока. И обязательно учитывать пожелания работников театра при реконструкции, - отметил Бусаргин

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