Сегодня, 12 ноября, в Саратове ожидается пасмурная погода и сильный ветер. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от +6 градусов утром до +8 во второй половине дня. Пасмурная погода. Ветер слабый до 8 м/с, отдельные порывы могут достигать 17 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +10 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

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