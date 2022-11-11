Фото: Роман Бусаргин

Роман Бусаргин помог семье мобилизованного саратовца. Об этом губернатор рассказал в своем телеграм-канале.

О помощи боец попросил во время посещения Бусаргиным пункта дислокации. Глава региона лично зашел в гости к семье, поговорил с родственниками. Супруге военнослужащего помогли найти работу и устроить маленького ребенка в детский сад.

- До рождения малыша они жили в другом месте, но недавно переехали в Саратов. Все просьбы выполнили, - сообщил губернатор.

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