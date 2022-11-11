Вода из пяти саратовских родников признана Росприроднадзором опасной. Об этом сообщает городская администрация.
Не соответствует предъявляемым требования по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям и может вызвать инфекционные и другие заболевания вода из следующих источников:
— родник «Поющий» на 10-й Дачной, по микробиологическим показателям;
— родник на 6-м Динамовском проезде, по санитарно-химическим и микробиологическим показателям;
— родник «Мочиновский» в поселке Мочиновка, по санитарно-химическим и микробиологическим показателям;
— родник на 7-м Динамовском проезде в Верхней Стрелковке, по санитарно-химическим показателям;
— родник на улице Шелковичной, по санитарно-химическим показателям.
На этих родниках были установлены таблички «Употреблять воду после кипячения».
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