Вода из пяти саратовских родников признана Росприроднадзором опасной. Об этом сообщает городская администрация.

Не соответствует предъявляемым требования по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям и может вызвать инфекционные и другие заболевания вода из следующих источников:

— родник «Поющий» на 10-й Дачной, по микробиологическим показателям;

— родник на 6-м Динамовском проезде, по санитарно-химическим и микробиологическим показателям;

— родник «Мочиновский» в поселке Мочиновка, по санитарно-химическим и микробиологическим показателям;

— родник на 7-м Динамовском проезде в Верхней Стрелковке, по санитарно-химическим показателям;

— родник на улице Шелковичной, по санитарно-химическим показателям.

На этих родниках были установлены таблички «Употреблять воду после кипячения».

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