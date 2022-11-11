Фото: пресс-служба Губернатора

В Саратовской области 85 процентов региональных автодорог приведут в нормативное состояние к 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Сегодня Губернатор Роман Бусаргин и руководитель Росавтодора Роман Новиков подписали меморандум о развитии автодорог в Саратовской области. К концу 2024 году должно быть отремонтировано не менее 50 процентов всех региональных трасс и не менее 85 процентов улиц в крупнейших городских агломерациях.

— Дорожное хозяйство Саратовской области отличает большой объем работ. Стартовые условия были сложными, но вместе с регионом мы включились в работу. Разработали схему опорной сети, взяли в федеральную собственность ряд дорог. Хорошее мероприятие провела Саратовская область, когда за счет высвободившихся средств взяла на региональное содержание ряд муниципальных трасс. Тем самым выполнили еще одну задачу – повысили нормативное содержание дорог в городских агломерациях, — отметил Роман Новиков.

По словам главы Росавтодора, на текущий момент в области реализуются масштабные проекты дорожного строительства. До конца года будет сдан путепровод в Татищево, идет проектирование Южного обхода Саратова, планируется построить объездную вокруг Пугачева.

Губернатор Роман Бусаргин поблагодарил Росавтодор за помощь в ремонте и содержании дорог Саратовской области. Благодаря поддержке Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина в этом году регион дополнительно получил 8 млрд рублей на региональные трассы. Сейчас все объемы ремонта уже выполнены. В следующем году эту работу планируется продолжить.

— Будем поэтапно приводить дороги в нормативное состояние – до 85 процентов к 2027 году. Это позволит качественно улучшить жизнь людей, экономику региона,— отметил Роман Бусаргин.

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