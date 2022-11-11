Лада Мокроусова
Лада Мокроусова прокомментировала планы сокращения штата мэрии. Об этом стало известно в ходе беседы Мокроусовой с журналистами после заседания гордумы.
Глава Саратова Лада Мокроусова рассматривает вопрос сокращения числа сотрудников администрации города и структурных подразделений. Рассуждениями по этому поводу она поделилась с журналистами после завершения внеочередного заседания городской думы.
— Сокращение — будет! Каждый бюджетный рубль должен расходоваться максимально эффективно! Со следующей недели я планирую пересматривать штатное расписание, насколько оптимальна нагрузка на сотрудника того или иного подразделения. По каждому ведомству необходим отдельный поход, обсуждение штатного расписания с руководителем структурного подразделения. Нам необходимо больше высвобождать денежных средств на развитие города, — заявила Мокроусова.
Всего в Саратове насчитывается порядка 1000 муниципальных чиновников. Однако безрассудных увольнений, по словам Мокроусовой, не планируется.
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