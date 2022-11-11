фото: Архив КП

В Саратовской облдуме хотят обезопасить учителей от троллинга.

Сегодня, 11 ноября, в Саратовской областной думе Председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи Саратовской областной думы Дмитрий Пьяных 11 ноября в ходе совещания затронул вопрос защиты педагогов.

По мнению депутата, в настоящее время учителя нередко подвергаются давлению со стороны родителей учеников и общественности.

— Что сегодня может сделать педагог, если у ребенка кровь пошла из носа? Ничего, он даже пальцем к нему притронуться не может. А где воспитательная функция? В наше время было правило, что учитель всегда прав, это не обсуждалось. Сейчас быть блогером более престижно, чем учителем. И в то же время учителей увольняют за фотографию в купальнике. Это немыслимо! - возмутился Пьяных.

Заместитель председателя комитета по информационной политике Юлия Литневская предложила бороться с практикой видеосъемки в школе. Нередки эпизоды, когда учителям суют камеры под нос и занимаются откровенным троллингом.

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