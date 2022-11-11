фото: Министерство сельского хозяйства области

В субботу ярмарки выходного дня пройдут во всех районах Саратовской области. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

Завтра, 12 ноября, на Театральной площади Саратова пройдет традиционная ярмарка выходного дня. Горожане смогут купить свежие мясо, рыбу, молочные продукты, овощи и фрукты. Также к реализации будут предложены яйца, крупы, макаронные, хлебобулочные и кондитерские изделия, сахар, мед, колбасы и мясные деликатесы, квашеные овощи.

Кроме этого, торговые площадки с продукцией местных сельхозтоваропроизводителей будут работать в штатном режиме в Заводском районе на пересечение улиц Пензенская/Томская и в пос. Елшанка на Московском шоссе, 61. Сельскохозяйственный рынок в пос. Юбилейный работает все дни кроме понедельника.

— Также по поручению Губернатора Романа Бусаргина ярмарки выходного дня пройдут во всех муниципальных районах области, — уточнил зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

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