В Балаково появится приют для бездомных животных. Соответствующая информация появилась на сайте администрации города.

Приют планируют разместить на участке площадью 2,5 тысячи квадратных метров на улице Вокзальной. По данным чиновников, по улицам Балакова бегают более 5 тысяч бродячих псов. Создание приюта, по мнению местных властей, привлечет внимание людей «к бездушному и безответственному отношению к животным».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.