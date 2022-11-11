Лада Мокроусова

Роман Бусаргин поздравил Ладу Мокроусову с избранием на пост мэра города Саратова. Об этом губернатор региона рассказал в своем телеграм-канале.

Роман Бусаргин считает, что оказанное депутатами доверие – заслуженное. По словам Бусаргина, Лада Михайловна имеет значительный управленческий опыт, руководила одним из крупнейших районов города и хорошо знакома с проблемами областного центра, умеет оперативно их решать.

— Впереди перед командой городской администрации много проектов, направленных на развитие Саратова. Реализовывать их будем совместно. Это и строительство линии скоростного трамвая, новой набережной, ремонт дорог и тротуаров, модернизация учреждений соцсферы. В следующем году планируем запустить программы по строительству дорог и тротуаров в частном секторе. Это одна из тех проблем, на которую чаще всего обращают внимание жители/

— Желаю Ладе Михайловне дальнейших успехов, плодотворной работы, реализации всех планов по улучшению качества жизни саратовцев!, — пишет Бусаргин.