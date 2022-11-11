Лада Мокроусова 11.11.22

Сегодня, 11 ноября, Лада Мокроусова была официально избрана главой Саратова, о чем сообщили в гордуме на заседании счетной комиссии при проведении тайного голосования об избрании главы Саратова.

Лада Мокроусова избрана главой муниципального образования «Город Саратов». Ее оппонентом на выборах был нынешний глава Заводского района Андрей Марусов.

Из 35 депутатов гордумы, допущенных к голосованию, участвовали в нем 32. За избрание Андрея Марусова проголосовали 2 депутата, а голоса за Ладу Михайловну отдали 28 парламентариев. Два человека воздержались.

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