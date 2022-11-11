Кандидат на пост мэра Саратова Андрей Марусов обещает развивать бизнес и инвестпривлекательность города.

Сегодня, 11 ноября, на заседании Саратовской городской думы депутатам предстоит выбрать мэра Саратова. За пост борются глава администрации Заводского района Андрей Марусов и исполняющий полномочия мэра Лада Мокроусова.

В своем выступлении Андрей Марусов сообщил, что особое внимание уделил бы инвестиционной привлекательности города, развитию малого и среднего предпринимательства, привлечению инвестиций, развитию промышленного потенциала, строительству школ, скоростному трамваю, решению экологических проблем.

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