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НовостиПолитика11 ноября 2022 7:00

Кандидат на пост мэра Саратова Андрей Марусов обещает развивать бизнес и инвестпривлекательность города

Евгений Бадиков

Кандидат на пост мэра Саратова Андрей Марусов обещает развивать бизнес и инвестпривлекательность города.

Сегодня, 11 ноября, на заседании Саратовской городской думы депутатам предстоит выбрать мэра Саратова. За пост борются глава администрации Заводского района Андрей Марусов и исполняющий полномочия мэра Лада Мокроусова.

В своем выступлении Андрей Марусов сообщил, что особое внимание уделил бы инвестиционной привлекательности города, развитию малого и среднего предпринимательства, привлечению инвестиций, развитию промышленного потенциала, строительству школ, скоростному трамваю, решению экологических проблем.

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