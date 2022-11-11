В Саратове отключили воду на Огородной

Сегодня, 11 ноября, в Саратове отключили воду на улице Огородной, о чем сообщает ООО «КВС».

Воду отключили по заявке управляющей организации для работ на собственных коммуникациях по адресу Огородная,151.

До окончания работ прекращена подача холодной воды для абонентов по адресам Огородная, 147,149,151,151а; Ростовская,38,40.

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