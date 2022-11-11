фото: СУ СКР

В селе под Новоузенском нашли скелет неизвестного. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Вчера, 10 ноября, на территории заброшенного дачного участка, рядом с прудом в селе Степное Новоузенского района местными жителями был обнаружен скелет человека. Прибывшие на место следователи из Новоузенска организовали проверку.

Назначена судмедэкспертиза для выявления личности погибшего и обстоятельств смерти.

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