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НовостиОбщество11 ноября 2022 7:19

В селе под Новоузенском нашли скелет неизвестного

Евгений Бадиков
фото: СУ СКР

фото: СУ СКР

В селе под Новоузенском нашли скелет неизвестного. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Вчера, 10 ноября, на территории заброшенного дачного участка, рядом с прудом в селе Степное Новоузенского района местными жителями был обнаружен скелет человека. Прибывшие на место следователи из Новоузенска организовали проверку.

Назначена судмедэкспертиза для выявления личности погибшего и обстоятельств смерти.

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