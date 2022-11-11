В Балашове из-за неисправной проводки огонь охватил кирпичный дом

Вчера, 10 ноября, в Балашове из-за неисправной проводки загорелся кирпичный дом, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание было зарегистрировано в 13:18, в Балашове горел частный кирпичный дом на улице 2-я Набережная. Площадь пожара составила 168 квадратных метра.

По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На тушение выезжали два пожарных расчета.

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