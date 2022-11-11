фото: архив КП

В Саратовской области изменилось расписание пригородных поездов. Об этом сообщает ПривЖД.

Изменения связаны с техническими причинами.

- № 6481 «Анисовка - Лопуховка» 11 ноября проследует по маршруту Правобережный - Лопуховка;

- № 6483 «Анисовка - Аткарск» 11 ноября проследует по маршруту Правобережный - Аткарск;

- № 6118 «Тарханы - Анисовка» 11 ноября проследует по маршруту Тарханы - Правобережный;

- № 6434 «Аткарск - Анисовка» 11 ноября проследует по маршруту Аткарск - Правобережный;

- № 6433 «Анисовка - Аткарск» 12 ноября проследует по маршруту Саратов-1 - Аткарск.

Кроме того, 11 ноября отменены 6 пригородных поездов:

- № 6009 «Саратов-1 - Тарханы»;

- № 6010 «Тарханы - Саратов-1»;

- № 6518 «Саратов-1 - Красный Кут»;

- № 6520 «Красный Кут - Александров Гай»;

- № 6022 «Саратов-1 - Ершов»;

- № 6024 «Ершов - Озинки».

В субботу, 12 ноября, не выйдут в рейс 4 пригородных поезда:

- № 6519 «Александров Гай - Красный Кут»;

- № 6517 «Красный Кут - Саратов-1»;

- № 6023 «Озинки - Ершов»;

- № 6021 «Ершов - Саратов-1».

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