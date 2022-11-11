В Саратове приставы помогли 23-летней сироте получить квартиру, о чем сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Девушка не смогла получить положенное ей по закону жилье и обратилась в суд. Региональное министерство строительства и ЖКХ обязали предоставить ей обустроенное жилое помещение площадью не менее 30 квадратных метров из областного специализированного государственного жилищного фонда, однако не сделало этого.

В итоге минстрой области был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 50 тысяч рублей. С девушкой же было заключено мировое соглашение, по условиям которого она получила именной сертификат на приобретение жилья на 2,1 миллиона рублей.

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