Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 ноября 2022 7:11

В Саратове приставы помогли 23-летней сироте получить квартиру

Наталия Калинина

В Саратове приставы помогли 23-летней сироте получить квартиру, о чем сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Девушка не смогла получить положенное ей по закону жилье и обратилась в суд. Региональное министерство строительства и ЖКХ обязали предоставить ей обустроенное жилое помещение площадью не менее 30 квадратных метров из областного специализированного государственного жилищного фонда, однако не сделало этого.

В итоге минстрой области был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 50 тысяч рублей. С девушкой же было заключено мировое соглашение, по условиям которого она получила именной сертификат на приобретение жилья на 2,1 миллиона рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.